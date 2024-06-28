Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Yapılan ödemelerin detayları şu şekilde sıralandı:

"Çay budama tazminatı 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira, katı organik organomineral gübre desteği 290 milyon 388 bin 38 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 235 milyon 993 bin 649 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 95 milyon 80 bin 547 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 74 milyon 615 bin lira, organik tarım desteği 72 milyon 264 bin 60 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 10 milyon 463 bin 886 lira ve yem bitkisi desteği 448 bin 700 lira olmak üzere toplam 2 milyar 150 milyon 36 bin lira destek çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

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Bakan Yumaklı, bu desteklerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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