Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığını belirtti.

Programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verildiğini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

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Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatarak, çocuk desteği kapsamında hanelere aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağladıklarını, Elektrik Tüketim Desteği ile de hanelere aylık 110-221 lira arasında ödeme yaptıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam bugüne kadar 8,7 milyar lira ilave ödeme, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında ise toplam 5,7 milyar lira destek verdiklerini aktardı.

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