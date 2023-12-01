Odun almak için girdiği kerpiç ev mezarı oldu

İHA'nın haberine göre, olay, Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan 65 yaşındaki Nur Hüda Doğru, evinin yanındaki tek katlı kerpiç eve girerek odun almak istedi.

Şiddetli yağışın etkisiyle ev çöktü ve yaşlı kadın molozların altında kaldı. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarılan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğru’nun cenazesi, yaşadığı mahallenin mezarlığına defnedildi.

Olayı anlatan Hayrettin Doğru, “Yengem odun almaya gittiği zaman duvar üstüne çöktü. Çocuklarımız için korkuyoruz. İki gün önce aşırı yağmur yağdı, ev çöktü. Bir an önce bu enkazın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.