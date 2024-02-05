OECD büyüme tahminlerini açıkladı

Kaynak: Bloomberght
OECD büyüme tahminlerini açıkladı
OECD, "Büyüme için Temelleri Güçlendirmek" temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nu yayımladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a revize etti.

Türkiye ekonomisinde ise büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olması beklenirken, 2025 beklentisi yüzde 3,1 olarak belirlendi.

Bu verilere göre, küresel ekonomik büyüme 2023'te direnç gösterirken enflasyonun beklenenden daha hızlı gerilediği görüldü.

Küresel ekonomi, geçtiğimiz yıl yüzde 3,1 büyüdü.

Büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kalırken, diğer birçok gelişmiş ülkede enerji krizinin de etkilerini yansıtan şekilde daha zayıf kaldı.

Ekonomik büyüme geçtiğimiz yıl G20 ülkelerinde yüzde 3,3, ABD'de yüzde 2,5 oldu.

Türkiye’nin büyümesi yüzde 4,1 olurken, Euro Bölgesi'nde büyüme yüzde 0,5 oldu.

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