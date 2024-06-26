OECD'den ABD ekonomisine uyarı

Kaynak: AA
OECD'den ABD ekonomisine uyarı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD'de para politikasının aşırı kısıtlayıcı şekilde uygulanmasının ekonomik aktiviteyi durgunlaştırabileceğini belirtti.

Kuruluş, "OECD Ekonomik Araştırmalar: ABD" başlıklı raporunu paylaştı.

Bu kapsamda, güçlü maaş artışları ve iş gücü piyasasının dirençli kalmasına bağlı olarak ABD'de ekonomik büyüme sağlam şekilde sürdü. Ülkede enflasyon baskıları hafiflemiş görünse de hizmet enflasyonu salgın öncesi seviyenin de üzerinde yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bu çerçevede OECD, ABD'de para politikasının çok hızlı şekilde gevşetilmesinin enflasyonun sürekli biçimde hedeflenen yüzde 2'nin üzerinde kalma riski doğurduğu fakat para politikasının aşırı kısıtlayıcı şekilde uygulanmasının da ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği huşunda uyardı.

Yayımlanan rapora göre, enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefini tutturmak için kalıcı şekilde gerilediğine ilişkin daha belirgin bulgular oluştuğunda para politikasının gevşetilmesinin uygun olacağını belirtti.

ABD'de enflasyonist baskıları azaltmak amacıyla mali konsolidasyona da gereksinim duyuluyor. Bütçe açığının 2023'te Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 8'i gördüğü ülkede, beklentilerden düşük vergi geliri ve zorunlu sosyal programlara yapılan yüksek harcamalar sebebiyle ilgili açık son dönemde artış kaydetti.

Bu rapor kapsamında, politika faizindeki artışa rağmen dirençli kalan ABD ekonomisinin 20242te yüzde 2,6 büyümesi öngörülüyor. Çekirdek enflasyondaki yükselişin devam etmesi halinde büyüme görünümü aşağı yönlü değişebilir.

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