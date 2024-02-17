Öfke nöbeti geçiren çocuğa en iyi yapılacak şey nedir?

Öfke krizi geçiren çocuk; sesini yükseltme, ağlama, tekmeleme, inat etme, vurma, kafasını duvara vurma, kendini yere atma gibi davranışlar sergiler. Çocuk bağımsız olmayı istese de anne ve babasına muhtaçtır ve bu çelişkiyi fark ettiğinde öfke krizi yaşar.

Çocuklarda öfke krizleri genellikle 1 ve 2 yaşlarında daha sık görülür.

Öfke, bir şeye engel olunduğunda duyulan hoşnutsuz bir duygu olduğu biliniyor.

Öfke krizi geçiren bir çocuğa yapılacak en iyi şey, çocukla birlikte öfke patlaması yaşamamak yani sakin kalmak olduğu bildirildi.

Böyle düşünelim; karşınızda çığlıklar atarak ağlayan bir çocuğunuz var ve siz de onunla beraber sinirlenip ona bağırmaya başlıyorsunuz. Bu işe yarar mı? Hayır yaramaz, tam tersine çocuk kendisini anlamayan ve kendisine öfkeyle cevap veren kişiye karşı daha çok öfkelenir. Yapılması gereken şey onun öfkesini bitirmesine izin vermek olmalıdır.

BAZI ÇOCUKLAR NEDEN DAHA HIRÇIN?

Bazı çocukların daha çok hırçın olması, anne ya da babasının da hırçın olmasıyla ilgilidir. Ya da çocuk kalabalık bir ailede yaşıyorsa o evin diğer bireylerinden biri hırçın ise çocuk da hırçın bir karakter geliştirir. Mesela öfke halinde öfkesine hakim olamayıp kapıyı çarpan ya da kumandayı yere atan birini gören çocuk, kendisi de öfkelendiğinde aynı tepkileri verir ve şöyle bir düşünce oluşturur.