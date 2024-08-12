Öfkelendiği çocuğu havaya kaldırıp yere atan baba gözaltına alındı

Geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşen olay, düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, düğüne katılan 8 yaşındaki M.H.D., yakınlarının yanından ayrılarak salonun içine girdi. Küçük çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu.

Bu sırada, baba R.D. (36) ve anne olduğu belirtilen bir kadın salonun kapısına geldi. R.D., küçük çocuğu birden havaya kaldırıp yere attı.

O anlarda içeriden çıkan bir kadın, öfkeli babayı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, polis ekipleri hızla harekete geçerek baba R.D.’yi gözaltına aldı. R.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edileceği bildirildi.