Öfkeli baba oğlunun iş yerinde sinirlenip silahı ile 4 el ateş etti

Olay, saat 00.15 sıralarında Burdur'un merkez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı A.İ., cezaevinde bulunan oğlunun restoranına gelerek çalışanlarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından restoranın karşısına geçen A.İ., yanında getirdiği kuru sıkı tabanca ile havaya 4 el ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Çorum'da gizemli kurşunlama!

Restoran çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri şüpheli A.İ.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, A.İ.'nin alkollü olduğu öğrenildi.