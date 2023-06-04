Öfkeli kadın ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli kadın ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakla yaraladı.

Öfkeli kadın ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Pranvera M. (34), sevgilisi Savaş D.'yi (47) çalıştığı yerde ziyaret etti.

aw906281-02.jpg Sevgililer arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, elindeki bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

aw906281-03.jpgSevgilisini bıçaklayan kadın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw906281-04.jpgOlayla alakalı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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