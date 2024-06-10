Öfkeli kiracı evi yaktı

Kaynak: İHA
Öfkeli kiracı evi yaktı

Karaman'da ev sahibinin evi boşalt demesine öfkelenen kiracı kadın, oturduğu evi ateşe verdi.

Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında oturan B.S., ev sahibi İ.Y.'nin "evi boşalt" demesine sinirlendi. Bunun üzerine elindeki çakmakla evi ateşe verdi.

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler etkisiz hale getirilerek yangın söndürüldü. Yangında kiracı B.S.'nin oturduğu ev ile tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de üst kattaki kiracı ile birlikte yaptır deyince ben para filan vermem dedi. Daha sonra tamam biz yaptırırız sen evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz, diye evi ateşe vermiş” diye konuştu.

Kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren kiracı B.S. gözaltına alındı.

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