Öfkeli komşu baskın yaptı: Seni delik deşik edeceğim

Düzenleme: Kaynak: DHA
Öfkeli komşu baskın yaptı: Seni delik deşik edeceğim

Adana'da bir kadın, yüksek sesten rahatsız olduğu gerekçeydi komşusunun kapısını tekmeledi. Kadın, “Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Sen delik deşik edeceğim." sözleriyle komşusunu tehdit etti.

Adana’da komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren kadın, evlerinin kapısını defalarca tekmeleyip tehdit etti. Yaşananlar, evdekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"SENİ DELİK DEŞİK EDECEĞİM"

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evini önüne geldi. Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu. Komşusuna kapısını açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi. Kadın, “Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Seni delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?” ifadelerini kullandı.

Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise “Videoya alıyorum” dedi.

Saldırgan ise “Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum” diyerek evden ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

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