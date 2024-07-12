İstanbul Avcılar’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Kaynak: İHA
İstanbul Avcılar’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda, çöp atmaya çalışan bir vatandaş konteynerin içinden gelen sesleri duyunca bebeği fark etti.

Olay yerine çağrılan ambulans ve polis ekipleri hızla müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen bebek, ambulansla Çam Sakura Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri konteynerde detaylı bir çalışma yaptı ve polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevre sakini Ceren Altuner, yaşananları şöyle anlattı: "Bahçeye çıktığımızda bir ses duyduk. Komşumuz bebeği çöp konteynerinde görmüş. Biz de sonrasında fark ettik. Bebeğin poşetin içinde sarılı olduğunu gördük. En fazla 3-4 günlük bir bebekti. Çöp atarken ağladığını ya da ses çıkardığını duyunca hemen ambulansı aradı. Ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve bebek şu anda hastanede tedavi görüyor."

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