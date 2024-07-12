Apartmanda bunu yapanlara ağır ceza kapıda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Apartmanda bunu yapanlara ağır ceza kapıda

Milyonlarca apartman sakini yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık apartmanda yaşayanlar bunları yaptığında ağır cezaya çarptırılacak.

Kal Mülkiyeti Kanunu'na göre, bir apartmana taşındığınızda, komşularınızı rahatsız etmeme gibi önemli yükümlülüğü de kabul etmiş oluyorsunuz. Buna göre yüksek sesle müzik dinlemek, televizyonu yüksek sesle açmak veya telefonda gürültülü konuşmak gibi durumlarda komşularınızın şikayet etme hakkı doğuyor.

Gürültü yapanlara yönelik yapılan şikayetlerin neticesinde zabıta veya polis tarafından idari para cezaları uygulanabilir. Uygulanan bu cezalar, olayın ciddiyetine göre değişiklik gösterebilir ve genellikle yüksek meblağlar verilebilir.

APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DE HAKKI VAR

Apartman yöneticisi, görevine başladığında tüm sakinlere kuralları ve cezaları bildirmişse, bu kurallara uymayanlar hakkında ceza uygulama yetkisine sahip olacaktır. Fakat, bu yetki sadece para cezası verme halindedir ve apartman sakinlerini evlerinden çıkarma yetkisi yoktur.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Çevre Kanunu'na göre belirlenen idari para cezalarının detayları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Belirlenen bu cezalar, apartman sakinlerinin kurallara uymaması halinde yetkili kişiler tarafından kararlaştırılabilir.

Apartman yaşamında huzurun sağlanması ve komşuluk ilişkilerinin korunması maksadıyla bu kurallara uymamanın cezai işlemlerle sonuçlanabileceği vurgulanmalıdır.

Son olarak, yeni tebliğe göre, gürültü seviyelerinin azaltılması için eğlence mekanları, fabrikalar, iş yerleri, konutlar ve ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler şart olmuştur.

Aşırı gürültü yapanlar ocaktan itibaren %58,46 oranında artırılan ağır cezalar uygulanacaktır. Örneğin, konutlarda standart dışı gürültü ve titreşim yayanlara 7.667 TL ceza verilecekken, korna ve egzoz gürültüsü yapan ulaşım araçlarına ise 23.155 TL ceza uygulanacaktır.

İş yerleri, atölyeler, fabrikalar, şantiyeler ve eğlence mekanlarının çıkardığı gürültü için de ceza miktarları hesaplanmıştır. İş yerleri ve atölyeler için 77.372 TL, fabrika, şantiye ve eğlence mekanları için ise 232.264 TL.

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