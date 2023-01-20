﻿Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Oğlak Burcu Kadını: Oğlak burcu kadınlarının güçlü kişilikleri vardır ve kendileri de bunun farkındadırlar. İçlerinde bulunan enerjilerin sürekli kendileri için engel teşkil ettiğini bilir. Hayatlarını olumlu veya olumsuz olarak değiştirecek, uç noktada ki maceraların kadını değildir. Hayattan istedikleri tek şey, gerçek bir aşk. Oğlak burcu kadınlarının aşk hayatı söz konusu olunca, gelip geçici heveslere yer vermez. Onunla birlikte olan erkek eğer ciddi düşünmüyorsa, en iyisi Oğlak kadınını unutmasıdır. İlişkilerinde ya da normal yaşantılarında yaşayacakları bir hayal kırıklığı hayatlarının alt üst olmasına yeter. Erkekler genel özellikleri bakımından fazla zeki olmayan, hırslı kadınları tercih eder. Aynı zamanda elinden tutulacak, yapısı kırılgan olan kadınları ararlar. Oğlak burcu kadını da bu özellikleri taşımaya çalışır. Aslında bu bir aldatmacadır, sadece istedikleri erkeği elde edene kadar zayıf, koruyucusunu bekleyen bir kadın gibi davranırlar. Sonucunda istedikleri erkeği elde ettikten sonra değişir ve partnerini hayal kırıklığına uğratır. Tıpkı ev kedisi gibi uysal ve sevimli görünür sonrasında bir kaplana dönüşebilir. Yine de bu aldatmaca her zaman başarıyı getirmez, ayrılık gecikmez. Uzun bekleyişten sonra bu hassas yönleri, kalbinin içlerinde şanslı olmayan ve tek başına bir "harika kadın"a dönüştürür. Sevdiği zaman kıskanç olduklarını söyleyebiliriz, bu da erkeğini