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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?” Sorusuna internet kullanıcılarının yanıtları dikkat çekti.

Galeri Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:21
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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

kizlarsoruyor.com internet sitesi kullanıcılarına “Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu. Bu soruya ilginç yanıtlar verildi.

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sorusuna verilen ilginç yanıtlar dikkat çekti.

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Özellikle de kullanıcıların oğlak burcu olan yakınlarıyla ilgili detayları açıkladıkları görüldü.

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Toprak burçlarıdır. Yakın arkadaşım var, cömerttir, hep doğruyu söyler ve savunur. Aynı zamanda kendisine aşık bir burçtur. Oğlak burçları veli nimettir.Çalışkanlardır. Çoğu işi aynı anda yapabilirler. Yönetmeyi severler. bazen sabit fikirli olabilirler.

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Annem ve yakın arkadaşım oğlak burcu toplayıp toplayıp boş şeylere patlarlar analitik zekalarına güvenirim aile insanlarıdırOlgun ne istediğini bilen özgüvenli güçlü gururlu biraz duygusuz gibi görünen parayı iyi yöneten demir lady gibidirler asla yıkılmazlar ama yıktıkları olur bazen duygusuz olup çok kalp kırabilirler

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Onu bilmiyorum ama bildiğim tek şey başakla ikimizler sıkıntılıBurçlara inanmam inananda maldır o yüzden canım bir Oğlak burcusun diğerlerini bilemem

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Benim annem oğlak burcu 24 saat müzik dinleyebilir.

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bazı şeylere çok düşküninsanlara hiç güvenimiz yokdikkatliler araştırırlar

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Oğlak Burcu Kadını: Oğlak burcu kadınlarının güçlü kişilikleri vardır ve kendileri de bunun farkındadırlar. İçlerinde bulunan enerjilerin sürekli kendileri için engel teşkil ettiğini bilir. Hayatlarını olumlu veya olumsuz olarak değiştirecek, uç noktada ki maceraların kadını değildir. Hayattan istedikleri tek şey, gerçek bir aşk. Oğlak burcu kadınlarının aşk hayatı söz konusu olunca, gelip geçici heveslere yer vermez. Onunla birlikte olan erkek eğer ciddi düşünmüyorsa, en iyisi Oğlak kadınını unutmasıdır. İlişkilerinde ya da normal yaşantılarında yaşayacakları bir hayal kırıklığı hayatlarının alt üst olmasına yeter. Erkekler genel özellikleri bakımından fazla zeki olmayan, hırslı kadınları tercih eder. Aynı zamanda elinden tutulacak, yapısı kırılgan olan kadınları ararlar. Oğlak burcu kadını da bu özellikleri taşımaya çalışır. Aslında bu bir aldatmacadır, sadece istedikleri erkeği elde edene kadar zayıf, koruyucusunu bekleyen bir kadın gibi davranırlar. Sonucunda istedikleri erkeği elde ettikten sonra değişir ve partnerini hayal kırıklığına uğratır. Tıpkı ev kedisi gibi uysal ve sevimli görünür sonrasında bir kaplana dönüşebilir. Yine de bu aldatmaca her zaman başarıyı getirmez, ayrılık gecikmez. Uzun bekleyişten sonra bu hassas yönleri, kalbinin içlerinde şanslı olmayan ve tek başına bir "harika kadın"a dönüştürür. Sevdiği zaman kıskanç olduklarını söyleyebiliriz, bu da erkeğini

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Oğlak burcu kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

S. a. l. a. k olduklarını

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