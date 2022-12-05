5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Astroloji
  • >
  • Cinselliğe en çok önem veren burç açıklandı: 12 burç arasında tartışma yaratacak sıralama

Cinselliğe en çok önem veren burç açıklandı: 12 burç arasında tartışma yaratacak sıralama

Hangi burcun daha çok cinsel dürtüye sahip olduğu yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı. Çok konuşulan araştırmada çıkan sonuçlar şöyle...

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:40
Takip Et

12 burç arasında tartışma yaratacak sıralama. Cinselliğe en çok önem veren burç açıklandı

Cinselliğe en çok önem veren burç açıklandı: 12 burç arasında tartışma yaratacak sıralama
+
Aa
-

İngiltere'de cinsel içerikli ürün satan bir mağaza Ocak 2020-Aralık 2021 arasında satışlarını analiz etti ve çıkan sonuçla burçlara göre cinsel eğilimleri belirledi.

Hangi burcun cinsel içerikli ürünleri daha çok tercih ettiğini açıklayan verilere göre, 12 burç arasında birinciliği Yengeç burcu elde etti.

Gerçek Gündem'de yer alan haberde İngiliz Daily Star gazetesi, psişik ve astrolog Inbaal Honigman ile konuştu. Hangi burcu neyin harekete geçirdiğini de açıkladı.

İşte burçların cinsel dürtüleri en güçlü olandan en aza olan sıralaması…

1. YENGEÇ
Honigman, “Yengeç burcunda doğanların başka bir varlığın derisine dokunması adeta manevi bir deneyimdir. Bir partner ellerini onlardan çekemeyecek gibi göründüğünde kendilerini açık ve heyecanlı hissediyorlar. Onların fiziksel bir işarete ve insan dokunuşuna ihtiyaçları var.” dedi.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Boğa

2. BOĞA
Honigman, “Boğa, ten tene teması sever; bedensel zevkler ve yerine getirilen arzular, partnerleriyle ilişkilerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Birisi onları kucakladığında ve okşadığında, ilgilenildiklerini ve sevildiklerini hissediyorlar. Cinsellikleri de kendileri kadar zarif.” dedi.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Yengeç

3. İKİZLER
Astrolog, “İkizler, farklı insanlarla yeni şeyler denemekle ilgilidir. Yeni, taze ve ilginç olabilecek her şeyi seviyorlar. Yeni ve beklenmedik cinsel aktivitelere dahil olduklarında heyecanlı ve uyanık hissediyorlar.” dedi.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Yay

4. KOÇ
Honigman, “Sergilenen ham tutku, onların cinsel arenada oynadıkları yoldur. Uyarıldıklarında kendilerini mutlu ve canlı hissediyorlar, bu nedenle, genellikle cinsel yaşamlarının insani deneyimlerinin merkezinde yer aldığını görüyorlar.” dedi.

Cinsel olarak en uyumlu oldukları: Akrep

5. ASLAN
Astrolog, “Bu burca sahip insanlar sadece bedenleriyle değil zihinleriyle de seks yaparlar. Bir partner zevklerine öncelik verdiğinde ve onları heyecanlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptığında hayran oluyorlar. Aslan burcunda doğanlar takipçi değil liderdir ve yatak odasının havasını ayarlamaktan mutlu olurlar.” dedi.

Cinsel açıdan en uyumlu oldukları: Balık

CİNSELLİĞE ÖNEM VEREN DİĞER BURÇLAR İSE ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI
6. Başak
7. Terazi
8. Balık
9. Kova
10. Oğlak
11. Yay
12. Akrep

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
3
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
7
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.