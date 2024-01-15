Öğlen uykusu hafızayı etkiler mi

Öğlen uykusunun, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Uzmanlar, öğlen uykusunun, beyni dinlendirme, günlük performansı artırma ve düşünce gücünü hızlandırma gibi faydalar sağladığını belirtiyorlar.

Özellikle, 60 dakikalık bir öğlen uykusunun, beyni 8 saatlik gece uykusu kadar dinlendirebileceği ifade ediliyor.

Öğlen uykusunun sağlık üzerindeki etkileri şu şekilde sıralanabilir:

KALP SAĞLIĞI

Araştırmalar, düzenli öğlen uykusunun kalp krizi riskini azaltabileceğini gösteriyor.

KİLO KONTROLÜ



Öğlen uykusu, enerji seviyesinin düşmesiyle artan kahve ve şekerli yiyecek tüketimini azaltarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

HAFIZAYA ETKİSİ



Öğlen uykusu, çalışma hafızasını geliştirir ve genel hafızayı iyileştirir. Uyku sırasında güncel anılar neokortekse transfer edilir ve uzun dönem anılar olarak depolanır.