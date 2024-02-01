Hafızayı kuvvetlendiren besinler nelerdir? İşte unutkanlığa iyi gelen egzersizler…

Prof. Dr. Gül, “Beyin sağlığı için omega-3 yağ asitleri önemlidir. Bu yağ asitleri somon ve sardalya gibi balıklarda ve deniz ürünlerinde bolca bulunur. Bunun yanında, ceviz ve badem gibi kuruyemişler de hafızayı geliştirebilir, çünkü antioksidanlar açısından zengindirler. Ayrıca, ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler de folik asit içerirler ve hafızaya faydalıdırlar” şeklinde konuştu.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Gül, beyin sağlığı ve hafıza için beslenmenin önemine dikkat çekti. Beyin fonksiyonlarını desteklemek için bütün tahıllar, meyveler, sebzeler, protein kaynakları, sağlıklı yağlar ve süt ürünleri içeren dengeli bir beslenme önerdi. Ayrıca, antioksidan içeriği yüksek olan yaban mersini, böğürtlen gibi meyvelerin de beyin sağlığına faydalı olduğunu belirtti.

HAFIZA GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

Prof. Dr. Gül, hafızayı güçlendirmek için zihinsel egzersizlerin önemli olduğunu vurguladı. Kitap okuma, bulmaca çözme, öğrenmeye dayalı oyunlar oynamak gibi aktivitelerin beyin fonksiyonlarını desteklediğini söyledi. Bunun yanında, yeterli uyku almanın, stresten uzak durmanın ve düzenli egzersiz yapmanın da hafıza performansını artırdığını ifade etti.

UYKU HAFIZA İÇİN KRİTİK

Prof. Dr. Gül, uykunun hafıza için kritik bir rol oynadığını anlattı. Uyku sırasında beyin, hafızadaki bilgileri işleyerek, düzenleyerek ve güçlendirerek uzun süreli hafızaya aktardığını belirtti. Yeterli uyku almanın, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağladığını, uykusuzluğun ise konsantrasyonu azalttığını ve hafıza performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

HAFIZAYI KUVVETLENDİREN VİTAMİNLER

Prof. Dr. Gül, bazı vitaminlerin hafızayı kuvvetlendirdiğini söyledi. Özellikle B grubu vitaminlerinin, sinir sistemi fonksiyonlarını desteklediğini ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yaptığını belirtti. Ayrıca, antioksidan özelliklere sahip C ve E vitaminlerinin de beyin sağlığını koruduğunu ifade etti. Bu vitaminleri içeren besinleri düzenli olarak tüketmenin hafıza fonksiyonunu desteklediğini söyledi.