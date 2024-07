Oğlunu yaraladı, eski eşini öldürdü

Eski eşinin yaşamını yitirdiği kaybettiği olayda yaraladığı oğlu ile boğuşan baba M.Y.’de tabanca ile kendini de yaraladı.

Olay akşam saatlerinde Gölcük'ün Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir binada gerçekleşti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Y., eski eşi Sözen Tutci ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Evin kapısını çalan M.Y., kapıyı açan oğlu V.Y.’yi yanındaki tabanca ile bacağından yaraladı. Gözü dönmüş adam ardından eski eşi Sözen Tutci’ye yöneldi. M.Y., balkonda oturan eski eşine ateş ettiği sırada, yerden kalkan yaralı V.Y., babasını engellemeye uğraştı. Yaşanan boğuşmada silahın patlaması sonucu M.Y.’de göğsünden vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan komşuların yaptığı ihbar üzerine eve polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan V.Y. ve göğsünden yaralanan babası M.Y.’yi ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.

Boynundan vurulan Sözen Tutci’nin ise yaşamını oracıkta yitirdiği belirlendi. . Olayla ilgili soruşturma açlıldı.