Oğlunun öldüğünü öğrenen adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Oğlunun öldüğünü öğrenen adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

KKTC'de 7’nci katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Yayla’nın acı haberini alan 58 yaşındaki Halil Yayla kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Girne’de yaşayan eski amatör futbolcu Berkay Yayla, kaldığı apartmanın 7. katındaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Berkay Yayla'nın yakınları, Adana’daki ailesine acı haberi iletti. Berkay Yayla’nın babası Halil Yayla, oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Halil Yayla’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Halil Yayla, tam çabalara rağmen kurtarılamadı. Berkay Yayla’nın cenazesi otopsinin ardından Adana’ya gönderildi. Baba-oğlun cenazesi bugün Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

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