Öğrenci dolu midibüs 2 aracı biçip parka daldı: 1 ölü, 15 yaralı

Elazığ’da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından parka girerek ağaca çarptığı kazada, 1 ölü, 15 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Öğrenci dolu midibüs 2 aracı biçip parka daldı: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen ağaç dikimi programına giden Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belediyesi'ne ait 23 HK 803 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 23 HL 339 plakalı hafif ticari araç ile 06 DHM 572 plakalı otomobile çarptı. Midibüs ardından caddedeki parka girip, ağaca çarparak durdu. Kazada 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kaza yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından da parka girerek ağaca çarptığı,1 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde; midibüsün hafif ticari aracı önüne aldığı ve metrelerce sürükledikten sonra refüjden geçirip, savurduğu görülüyor.

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