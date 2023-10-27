'Kanlı para' marketlere girmeye başladı

İlk olarak sosyal paylaşım platformlarında ortaya çıkan okullarda da çocuklar arasında hızla yayılan “kanlı para” adlı oyunda kullanılan madeni paralar marketlere de girmeye başladı.

Oyunda ceza alan kişinin eline fırlatılan ve bu amaçla daha can yakıcı olması için çevresi testere gibi yontulan madeni paralar yaralanmaların yanı sıra hastalıklara da yol açabiliyor.

Uzmanların tehlikeli oyuna ve oyunda kullanılan paralara karşı kronik viral enfeksiyonlar yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunduğu kanlı paralar artık halk için de tehlikeli.

Kanlı paralarla ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden uyarı yapan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Çocukların başındaki yeni bela kanlı para oyunu paralar hep bu şekilde gelmeye başladı çok dikkat edin okullarda çok hızlı yayıldı.” ifadelerini kullandı.