Öğrenciler yedikleri kekten zehirlendi

Kaynak: İHA
Öğrenciler yedikleri kekten zehirlendi
Adıyaman’da, ortaokul öğrencileri yedikleri kekten zehirlenerek hastaneye kaldırılırken, konuya ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Adıyaman’ın Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8 öğrenci, dışarıdan getirdikleri keki yedi.

Karın ağrısı ve mide bulantısı başlayan öğrencilerin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirildi. Zehirlenen öğrenciler, okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken,
konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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