Öğrencilerden hasta ve yaşlılara ziyaret

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Okul Müdiresi Hülya Korkmaz'ın öncülüğünde öğrenciler, hasta ve yaşlıları ziyaret ettiler. Hasta ve yaşlıların yalnızlıklarını paylaşan öğrenciler, dua edip onların da dualarını aldılar.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum ( ÇEDES)" projesi ile amacımız öğrencilerimizin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına, ayrıca aklıselim, kalbi selim ve zevki selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu proje kapsamındaki iyi örneklerin ilimizde çoğalması dileğiyle yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.