Öğrencilerin sanat projesi beğeni topladı

Bir öğretmenin, öğrencileriyle birlikte hazırladığı 'canlı portre sergisi' sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin beğendiği bu sanat projesi kapsamında öğrenciler, ünlü ressamların karakterlerine bürünerek Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Salvador Dali gibi sanatçıların tanıtımını yaptılar. Sergide, sanat tarihine dair önemli akımların da tanıtımı yapıldı; örneğin, 'İnci Küpeli Kız' tablosuyla Kubizm Sanat Akımı'nın izleri sergilendi. Sosyal medyada paylaşılan bu yaratıcı proje, izleyicilerden büyük beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.