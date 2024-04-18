Öğrencilerin sanat projesi beğeni topladı

Feyza Betül Arslan
Öğrencilerin sanat projesi beğeni topladı
Görsel sanatlar dersi öğretmeninin, öğrencileriyle yaptığı 'canlı portre sergisi' görenlerin beğenisini topladı. Döneminin öne gelen sanatçılarının sergilendiği sergide, sanat akımlarının da tanıtımı yapıldı.

Bir öğretmenin, öğrencileriyle birlikte hazırladığı 'canlı portre sergisi' sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişinin beğendiği bu sanat projesi kapsamında öğrenciler, ünlü ressamların karakterlerine bürünerek Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Salvador Dali gibi sanatçıların tanıtımını yaptılar. Sergide, sanat tarihine dair önemli akımların da tanıtımı yapıldı; örneğin, 'İnci Küpeli Kız' tablosuyla Kubizm Sanat Akımı'nın izleri sergilendi. Sosyal medyada paylaşılan bu yaratıcı proje, izleyicilerden büyük beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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