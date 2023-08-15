Öğrencisini istismar ettiği iddia edilmişti. Cinsel istismar soruşturması bitmeden öğretmen olarak atandı

Muratpaşa Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıfta eğitim gören bir kız öğrencinin kamuoyunda infial yaratan ifadesinin ardından başlatılan ‘cinsel istismar’ soruşturması kapsamında açığa alınan müdür yardımcısı Ahmet Y., sessiz sedasız göreve döndü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından öğrenciye fiziksel ve psikolojik sistematik taciz iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan Ahmet Y., soruşturma devam ederken Gündoğmuş Halk Eğitim Merkezi’ne öğretmen olarak atandı.

İstismar soruşturması kapsamında açığa alındığı için müdür yardımcılığı görevine devam etmeyen Ahmet Y.'nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında hala Muratpaşa Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak gösterilmesi dikkat çekti.

DÖNEM BOYU İSTİSMARA UĞRADI

Duvar’dan Ceren Deniz’in haberine göre; Olay, 10’uncu sınıftaki öğrencinin, 2022-2023 eğitim öğretim sezonunun başından beri yaşadığı istismarı, nisan ayında rehber öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktı. Müdür yardımcısının okulda makam odasına çağırarak, okul bahçesinde öğrencilerin arasında ve evdeki saatlerde telefonla sistematik tacizi sürdürdüğünü iddia eden öğrenci, rehber öğretmenine telefonuna gelen WhatsApp mesajlarını da gösterdi.

HAKKINDAKİ ŞİKAYETE RAĞMEN GÖREVİNE DEVAM ETTİ

İlk zamanlarda istismarı anlamadığını, sonra anlayıp rahatsız olduğunu ifade eden öğrenci, 30 Nisan’da öğretmeninin yardımıyla okul yönetimine verdiği şikayet dilekçesinde istismarı anlattı. Müdür yardımcısı Ahmet Y., hakkında yapılan şikayete rağmen bir ay boyunca görevine devam etti. Konuyla ilgili okul yönetimi tarafından başlatılıp, Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne iletilen soruşturma devam ederken, tacize uğradığını iddia eden öğrenci ve suçlamaların hedefindeki müdür yardımcısı Ahmet Y.’nin aynı okulda oldukları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRERKEN ÖĞRETMEN OLARAK ATANDI

Ahmet Y.’nin, liseli bir öğrenciye fiziksel ve psikolojik taciz suçlamasıyla soruşturma geçirirken, Gündoğmuş’ta öğretmen olarak görevlendirilmesinin, suçu ve suçluyu korumak anlamına geldiğini belirten Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü, Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, uygulamaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ortada liseli bir öğrenciyi taciz etmiş bir müdür yardımcısı var ve bu olay çeşitli delillerle ispatlanmış. Bilgi için başvurduğumuzda soruşturmanın devam ettiği söyleniyor. İncelemede gelinen nokta ile ilgili ayrıntılı bilgi alamıyoruz. Eğitim sistemindeki çarpıklıkların içinde mağdur edilmiş bu öğrenciyi yeni travmalardan korumak için soruşturmanın hızla sonuçlandırılması ve suça bulaşmış bir eğitimcinin meslekten ihraç edilmesi gerekir.

Ancak bırakın ihracı, hakkında çok ağır suçlamalar, öğrenciye taciz delilleri olan bu eğitimcinin soruşturma tamamlanmadan yeniden görevlendirildiğini öğreniyoruz. Bu kadar kritik bir görevde işlenen, lisede eğitim gören çocukların önünde yaşanan ve her birinde travma oluşturabilecek bir suç bile cezasız kalabiliyor. Bu konunun peşini bırakmayacağız, sürecin takipçisi olacağız."

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIĞA ALINMIŞTI

CHP’li milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan olaya, TİP ve TKP de tepki yürüyüşleri düzenlenmişti. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Veli-Der, Antalya Kadın Platformu, Halkevleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı da düzenledikleri eylemlerde yetkili kurumlara seslenerek olayın üstü örtülmeden inceleme başlatılması için çağrı yapmıştı. Kamuoyunda büyüyen tepkilerin ardından müdür yardımcısı açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TBMM'DE BAKAN TEKİN'E SORU ÖNERGESİ

Meclise, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle verilen soru önergesinde, çocuğun sürekli olarak istismara maruz kaldığı 7 aylık sürede onu ve bütün öğrencileri koruyacak bir tedbir almayan, çocuğun 30 Nisan’daki resmi dilekçesinden sonra işlem yapan okul idaresi hakkında da ‘suçluyu koruma’ ve ‘ihmalkarlık’ gerekçesiyle soruşturma başlatılması istenmişti:

"Açık deliller ve çocuk beyanına rağmen tacize uğrayan bir kız öğrenciyi koruyamayan, üstüne üstlük tacizci müdür yardımcısını örtülü olarak koruyanların peşini bırakmayacağız. Sorumlular er ya da geç hesap verecekler."