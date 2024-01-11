Sapık öğretmene 12 yıl hapis kararı. Öğrencisini ödüllendireceğini söyleyip cinsel istismarda bulunmuştu

Bursa’da özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan 38 yaşındaki S.Y., sınavdan 100 puan alan öğrencisini ödüllendireceğini söyledi.

Öğretmen, öğrencisini eve davet etti ve alkol ikram etti.

Sapık öğretmen kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Ailesi kızlarından şüphelenerek telefonlarını karıştırdı. Telefonda kızları ile öğretmeninin cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflarını gördü.

Aile hemen öğretmeni bir kafeye davet etti ve orada kavga çıktı. Aile öğretmenden şikayetçi oldu. S.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılanan öğretmen S.Y. hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öğretmenin son savunmasında “Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dediği öğrenildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

Öte yandan öğretmenin savunması yok artık dedirtmişti. Öğretmen savunmasında “Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" ifadelerini kullanmıştı.