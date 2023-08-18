Meslek seçimlerinde en çok merak edilen meslekler gruplarından biri de öğretim görevlileri. Üniversite için tercih yapacak adaylar öğretim görevlilerinin yaptıkları işlere dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, öğretim görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi ne iş yapar?

Farklı alanlar üzerinden üniversitede ders veren kişiler öğretim görevlisi biçiminde ifade edilir. Lisans düzeyinde özellikle ders vermekle yükümlü olan öğretim görevlileri, aynı zamanda üniversite bünyesinde pek çok farklı çalışmaya dahil olur. Bu çalışmalar hem akademik hem de bilimsel ve sosyal olarak ön plana çıkar.

Öğretim görevlisi işini yapabilmek adına öncelikle 4 yıllık bir Lisans bölümünü tamamlamak gerekmektedir. Hemen ardından ALES olarak bilinen Akademik personel ve lisansüstü eğitime giriş sınavı bünyesinde başarı elde etmek gerekir. Sonrasında ise görev alınmak istenen üniversite tarafından düzenlenmiş sözlü mülakat geçilmelidir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Öğretim üyesi haline gelmek için öncelikle 4 yıllık bir üniversite eğitimi almak gerektiğini söylemek mümkün. Bununla beraber akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavında iyi bir netice almak gerekir. Bu sınav Türkiye'de kısaltılmış hali ile ALES şeklinde yazılır. Tabii bu sınavdan alınacak olan puanlama ile birlikte, görev yapılmak istenen üniversite kapsamında mülakata girilir. Bu mülakat sözlü olarak verilir. Kişi Buradan da başarılı olması ile beraber üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Üniversitelerde öğretim görevlisi ya da öğretim üyesi olabilmek için gerekli şartları tamamlamak önemlidir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Türkiye'deki üniversitelerden 4 senelik bir üniversite bitirmek

- ALES sınavını başarı ile geçmek

- Tercih edilen üniversite kapsamında sözlü mülakatı geçmek Yukarıda verilen aşamalar sıralı bir şekilde tamamlanır. Tabii bu gerçekleşirken aynı zamanda rakipleri elemek ve üst sıraları geçmek önemli yer taşır. Başarılı olan kişiler öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak tercih etmiş olduğu üniversite doğrultusunda görevini yerine getirir.

Öğretim görevlisi olabilmek için üniversitelerden iyi bir diploma notu ortalaması ile mezun olmak gerekir. Bu kapsamda bazı üniversiteler 2,5 ortalama isterken bazıları ise en az 3 ortalamayı tercih etmektedir.