Öğretmenler Gününde öğrenci yakınları okulu bastı müdür ve öğretmenleri darp etti

Okul müdürü ile 3 öğretmen yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğrenciyi uyardılar, okulu bastılar

Olay, Konuklu Mahallesi’nde bulunan Konuklu İlkokulu’nda dün yaşandı. Okul çıkışında ana kapı yerine yangın merdivenini kullanmak isteyen bir öğrenci, öğretmenleri tarafından uyarıldı. Öğrenci, eve giderek öğretmeninin kendisine tokat attığını iddia etti. Bunun üzerine öğrencinin yakınları okula gelerek, okul müdürünün odasına girdi. Burada öğretmenlerle tartışan ve arbede çıkaran şüpheliler, okul müdürü Rıdvan Eviz ile öğretmenler Muhammet Aksoy, Sedat Adıgüzel ve Emine Polat Zencirci’yi darp etti. Olay sırasında öğretmenlerden biri cep telefonuyla görüntü çekti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı öğretmenler, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğretmenler, bugün okula geldi. Olayla ilgili 4 şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öğretmenler Günü’nü buruk kutladılar

Yaşanan olayın ardından öğretmenler, bugün Öğretmenler Günü’nü buruk kutladı. Okul müdürü Rıdvan Eviz, “Öğretmenler olarak çok üzgünüz, böyle bir olayı tasvip etmiyoruz” dedi. Öğretmenlerden Muhammet Aksoy ise “Dün bir öğrencimizi uyardığımız için okula konuşmaya gelen 4 yakını tarafından ben ve öğretmenimiz şiddete uğradık. Bunlar, eğitimciler olarak tasvip etmediğimiz olaylar. Üzgünüz bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyoruz” diye konuştu. Sedat Adıgüzel ise “Bugün Öğretmenler Günü’ne özel okulumuzda birçok program hazırlamıştık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir kutlama hazırlamıştık. Dün de aslında bunun provalarını yapacaktık. Gerçekten üzüldük, bugün hiçbir öğretmenimiz kutlama yapmak istemiyor” dedi. Emine Polat Zencirci de “Bu tarz olayların yaşanması bizi gerçekten üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.