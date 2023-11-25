Öğretmenler gününde Atatürk büstüne çiçek bıraktı. İlkokul öğrencisinden duygulandıran hareket

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Atatürk'ün Öğretmenler Günü'nü büstüne bıraktığı çiçekle kutladı.

KAYNAK: İHA
Öğretmenler gününde Atatürk büstüne çiçek bıraktı. İlkokul öğrencisinden duygulandıran hareket

Cumhuriyet'in 100. yılında kahraman Mustafa Kemal Atatürk her anda anılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Akmeşe Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ege Resul Uğuray, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı.

Okula gelen Ege Resul, Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

Bir süre sonra Atatürk büstünde çiçek gören öğretmenler, çiçekleri kimin bıraktığını bulmak için güvenlik kamerasına baktı.

Çocuğu bulan öğretmenler bu güzel davranışı sebebiyle öğrencilerle birlikte tebrik ederek, alkışladı.

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