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Öğretmenlerden 24 Kasım’da Kızılay’a anlamlı destek   

Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Lisesi, öğrencileri ve öğretmenleri, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.   

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:37
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Öğretmenlerden 24 Kasım’da Kızılay’a anlamlı destek   

Öğretmenlerden 24 Kasım’da Kızılay’a anlamlı destek   
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Afyonkarahisar Kızılay kan merkezi ve RSP’nin ortak olarak düzenlemiş olduğu kan bağışı programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe Rahmiye Sare Palalı Teknik lisesi kurucusu Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim Çakal, Müdür Yardımcısı Ömer Mürsel Bilik, öğretmenler, öğrenciler ve okul personeli katıldı. Kan bağışı etkinliğinde ilk kanı ise okul kurucusu Önder Artuk verdi. 

"GÜNLÜK 100 ÜNİTE KANA İHTİYAÇ VAR"

Etkinlikte konuşan Rahmiye Sare Palalı Teknik lise Müdür Yardımcısı Ömer Mürsel Bilik: “Bugün okulumuzda 50 ünitenin üzerinde kan bağışı gerçekleşti. Bu rakamda çok iyi bir rakam. Afyonkarahisar’da günlük olarak 100 ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Bizlerde Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji olarak bu durumun bilincinde olan bir okuluz. Hedefimiz ikinci dönem yine aynı kan toplama etkinliğini yapıp, 18 yaşını dolduran öğrencilerimiz ile birlikte bu rakamı 100’e çıkarmak. Bu etkinliğe katılan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve personelimize çok teşekkür ediyoruz” dedi. (İHA)

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