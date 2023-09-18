Oğuz Berkay Fidan'ın son hali şaşırttı. O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonuydu

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Murat Boz'un takımında yarışan Oğuz Berkay güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla çok beğenilmişti. Murat Boz ile düet yapan Oğuz Berkay başarılı bir çıkış yakaladı ancak devamını getiremedi.

O dönem büyük bir üne kavuşamayan genç ve yetenekli yarışmacı, bazı farklı şarkılara imza atmayı da ihmal etmedi. 'Beni Ellerden Sayma' adlı şarkısıyla adından söz ettiren Oğuz Berkay Fidan, uzun süre sessiz kaldı.

Son olarak "Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çeken Berkay, bu defa ise yaşadığı değişim ile konuşulmaya başlandı. Oğuz Berkay Fidan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Oğuz Berkay Fidan'ın son haline; 'Bu nasıl değişim', 'Çok yakışıklısın', 'Piyasalara dönsen artık', 'Ne kadar değişmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

İlk çalışmasından sonrada halen aktif olarak profesyonel müzik çalışmalarına devam eden Oğuz Berkay Fidan, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu.