O Ses Türkiye'ye sürpriz jüri

‘O Ses Türkiye’, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli yarışmanın sürpriz jürisi olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
O Ses Türkiye'ye sürpriz jüri

Hayranları bir diziyle dönmesini beklerken Meryem Uzerli, bir yarışma programında boy gösterecek.

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‘O Ses Türkiye’, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı ekranda olacak. Üzerli, yarışmanın sürpriz jürisi olacak.

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