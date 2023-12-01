O Ses Türkiye'ye sürpriz jüri

Hayranları bir diziyle dönmesini beklerken Meryem Uzerli, bir yarışma programında boy gösterecek.
‘O Ses Türkiye’, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı ekranda olacak. Üzerli, yarışmanın sürpriz jürisi olacak.
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‘O Ses Türkiye’, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli yarışmanın sürpriz jürisi olacak.
Hayranları bir diziyle dönmesini beklerken Meryem Uzerli, bir yarışma programında boy gösterecek.
‘O Ses Türkiye’, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar akşamı ekranda olacak. Üzerli, yarışmanın sürpriz jürisi olacak.