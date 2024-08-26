Oğuzhan Özyakup veda etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu 31 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, futbolu bıraktığını duyurdu.



ARTIK KEYİF ALMIYORUM

Oğuzhan Özyakup yaptığı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim" dedi.

PARA KAZANDIĞIM BİR İŞ DEĞİLDİ

Son birkaç aydır bu kararı almak için çok düşündüğünü kaydeden Oğuzhan, "Futbol oynamak benim için "para kazandığım bir iş" olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum" yorumunu yaptı.



HER ZAMAN BEŞİKTAŞ

Süper Lig'den bir çok teklif aldığını da sözlerine ekleyen Oğuzhan Özyakup, teklif yapan tüm takımlara teşekkür edip şu ifadeleri kullandı:

"Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim."

Arsenal ve AZ Alkmaar altyapısında oynadıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Özyakup, 8 yıl siyah beyazlı takımda forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Fortuna Sittard'da forma giymişti.



Kariyeri boyunca 404 maça çıkan Oğuzhan, 46 gol ve 75 asistlik performans sergiledi.

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