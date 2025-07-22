Barış Alper Yılmaz dünya devine imzayı atıyor! Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecek

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Barış Alper Yılmaz dünya devine imzayı atıyor! Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecek

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netlik kazanmaya başladı. Birçok talibi olduğu bilinen Barış Alper Yılmaz, İtalya Serie A'nın dev ekibine imza atmak istiyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın jokeri olan Barış Alper Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardaki performansıyla Avrupa'dan birçok devi peşine takan Barış Alper Yılmaz, Çizme'ye gitmeye hazırlanıyor.

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GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi. 25 yaşındaki yıldız oyuncu için Avrupa'dan pek çok takım harekete geçerken, sarı-kırmızılı yönetim de başarılı oyuncu ile ayrılığın gerçekleşmesi halinde en az 40 milyon euroluk bir gelir hedefliyor.

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BARIŞ ALPER YILMAZ INTER'İ İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz'a son olarak İtalya Serie A devi Inter'i talip oldu. Haberde, Cimbom'un yıldız oyuncu için 40 milyon euro civarı bir teklif beklerken, İtalyan ekibinin ise pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi.

Haberin ayrıntılarında, Avrupa hayali kuran Barış Alper Yılmaz'ın da Inter'e sıcak baktığı ve takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde milli oyuncunun lacivert-siyahlılara imza atacağı kaydedildi.

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