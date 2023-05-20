Okan Buruk: Artık tek düşüncemiz...

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Artık tek düşüncemiz...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 biten Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;
''Son 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Bu bizim ciddiyetimizi, takım savunmasını nasıl yaptığımızı gösteriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık tek düşüncemiz Ankaragücü maçı. Kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan ediyoruz.

Oyuncularım 'Mayıslar Bizim' sloganımızı sahada taraftarlarla birlikte gösterdiler. Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı, kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ligin güçlü takımlarından birisi. Galatasaray camiası bugün de sahadan mutlu ayrılıyor, yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu şampiyonluk gülüşü ile tamamlayabiliriz.

Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var. Kerem'in asistleriyle katkısı var. En iyimizi yakaladığımız anlarda, lig arası oldu, Dünya Kupası arası oldu, felaket yaşadık. Çok fazla aranın olduğu, devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu. Bu sene oyuncular için zorluk oldu. Icardi bize çok geç katıldı. İlk yarının ortalarında oynamaya başladı. Şu anda oyuncularımız birbirini çok daha iyi tanıyor. Ne yapacaklarını biliyorlar. Kerem de aynı şekilde. Kerem'in Icardi'ye verdiği paslar dışında Icardi'nin Kerem'e verdiği paslar da var. Bu da Icardi'nin ne kadar kolektif bir oyun oynadığını ortaya koyuyor. Bütün oyuncularımdan memnunum. İnşallah bu birlikte bize şampiyonluğu getirecek.''

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