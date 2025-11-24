Süper Lig lideri Galatasaray'da Uğurcan Çakır, ilk 11'e dönüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında tecrübeli eldiveni dinlendirmiş ve kaleyi Günay Güvenç'e emanet etmişti.

Okan Buruk, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarında yeniden Uğurcan Çakır'a formayı verecek.

NEDEN GÜNAY OYNADI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından Günay Güvenç tercihine de açıklık getirdi.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"Günay, bu sezona çok iyi başlamıştı, iyi maçlar oynadı. Geçen senelerde de bu rotasyonları yapmıştık. Kendi sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz maçta hazır tutmamız gereken Günay'ın da oynaması gerekiyordu. Günay'a çok güveniyoruz. Bu maçın doğru an olduğunu düşündük. Gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rotasyon nedenimiz, Uğurcan'ın 3 gün sonra maça çıkacak olması. Günay'dan hem saha içinde hem de saha dışında çok memnunuz. Oynamayı hak ediyor. Bundan sonra da yine Günay ile başlayacağımız maçlar olacak."