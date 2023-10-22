Okan Buruk Fatih Terim'in rekorunu egale etti

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Beşiktaş derbisi galibiyeti sonrası Fatih Terim'i yakaladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okan Buruk Fatih Terim'in rekorunu egale etti

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 devirdi.

Bu galibiyet sonrası Okan Buruk, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakaladı.

REKORU EGALE ETTİ
Okan Buruk, Cimbom'un efsane hocası Fatih Terim'in ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste beş derbi galibiyeti alan ikinci Türk teknik direktör oldu.

Okan Buruk sırasıyla; Beşiktaş (2-1) Trabzonspor (2-0) Fenerbahçe (3-0) Trabzonspor (2-1) ile Beşiktaş (2-1) derbilerini kazanarak büyük bir başarı elde etti.

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