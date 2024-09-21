Okan Buruk'tan derbi öncesi hakem iddiası

Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Derbi maçı, her iki takım da çok hazır. Bazen bu tür maçlar ekstra motive olunan bazen iyi bazen kötü oyunların çıktığı maçlar oluyor. Formdayız, tam kadroyuz. Fenerbahçe de formda. İki takım da çok formda. Önce güzel ve kaliteli bir maç olur umarım, kendi adımıza. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buradayız. Rakibimizle ilgili analizimizi yaptık. Her iki takımın planları olacak, uygulamaya çalışacağız. Bireysel performanslar önemli. Sakin kalıp oyun içi provakasyonlara takılmamalıyız. Sakin kalırsak daha iyi oynarız. Oyuncularıma güveniyorum. İki takımın da kadrolarına bakınca hem başlayan 11 hem yedekleriyle ikişer takım çıkıyor. Başlangıç planını yaptık. Son iki maçta oynadığımıza yakın oyuncularla oynayacağız. Onlar hafta içi maç oynamadı, dinlenme ve hazırlık süresi fazlaydı.

“SON İKİ MAÇ İYİYDİK”

Biz rejenerasyon yaptık ve dün çalıştık. Son iki maç oyun ve istek olarak iyiydik. Öndeki oyunculara bakınca Yunus ve Barış, Mertens ve Osimhen ile başladık. Formları yukarı doğru giden oyuncular. Mertens, Yunus, Barış son iki maçta yukarı doğru gitti. Oyunun devamında diğer oyunculara ihtiyaç olacak.



“İLK PLAN ONU RİSKE ETMEMEK”



"Icardi geldi, aslında onu antrene edip takımla çalıştıracaktık. Bizim programımız dahilinde orada çalıştı. Kontroller sonrası iyi olduğunu gördük. Bugün kadroda. İlk plan onu riske etmemek ama oyun gidişatına göre karar vereceğiz. Onun burada, kadroda olması çok değerli. Bu bize psikolojik olarak bizi güçlendiriyor. Hem de dışarıyı korkutuyor."



“RAKİBİN HOCASININ KİM OLDUĞU BENİ İLGİLENDİRMEDİ”



"Sahaya odaklanmalıyız. Bu futbol. Rakibin hocasının kim olduğu beni ilgilendirmedi. Tabii çok saygı duyuyorum, dünya çapında önemli biri. Hoca kim olursa olsun oyuna hazırlanıyorsunuz. Benim için de, onun için de ne kadar saha içerisinde kalırsak o kadar iyi. Hakem seçiminden kimse mutlu değil."

“SAKİN KALMALIYIZ”



"Sahada, kulübede sakin olmalıyız. Deplasmandayız. Oyuncuları iyi yönetmeliyiz, sahada sakin kalmalılar, benim kulübem sakin kalmalı. Kulübeme yapılacak provokasyonlarda hakemler müdahale etmeli. Çok güzel stat, çok güzel atmosfer, çok güzel zemin. Bu futbol açısından güzel. Biz bu futbolun keyfine varacağız ama Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Son 2 senede buradan üzülerek ayrılmadık bunu devam ettirmek istiyoruz."

“BU MAÇI HAK EDEN O MUYDU”

"Hakem seçiminden kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Dışarıya da sorsanız Atilla Karaoğlan mı bu maçın hakemi en fazla %5'lik yanıt alırsınız. Herkes için. Bu maçı hak eden o muydu diye soru işaretleri var. İnşallah iyi maç yönetir. Hakem”