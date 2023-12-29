Okan Buruk'tan derbi öncesi 'Maskeli süvari' kararı. Fenerbahçe'yi böyle vuracak

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Okan Buruk'tan derbi öncesi 'Maskeli süvari' kararı. Fenerbahçe'yi böyle vuracak
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arabistan'daki Süper Kupa maçına saatler kala kararını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arabistan'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi kararını verdi.

Okan Buruk, dünkü basın toplantısında Icardi konusundaki kararı henüz vermediğini söylemişti. Buruk, "Icardi'nin yüzünde kırık oluştu. Fenerbahçe derbisinde 3 ayrı darbe almıştı. Antrenmana maske ile çıktı. Icardi ile ilgili yarın karar vereceğiz" demişti.

Buruk'un Icardi ile bir görüşme yaptığı ve durumunu sorduğu öğrenildi. "Oynayabilirim" cevabını alınca da sahaya maskeli olarak sürmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

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Buruk'un futbolcularından Icardi'yi ceza alanında daha çok topla buluşturmalarını, kanatları iyi kullanmalarını, orta sahada top üstünlüğünü kaptırmamalarını, Fenerbahçeli Edin Dzeko'yla orta sahanın bağlantısını kesmelerini istediği öğrenildi.

Fred'in oynayacak olmasının Fenerbahçe'nin oyununu değiştireceğini belirten Buruk, "Onun kanatlara çıkmasını değerlendirmeli, orta alanda bırakacağı boşluğu doldurmalıyız. İşimizi 90 dakikada bitirmeliyiz. Normal oyunumuzu oynadığımız takdirde sahadan galip ayrılacağımızdan kuşkum yok" dediği ifade edildi.

Buruk'un sahaya şu onbiri sürmeyi kararlaştırdığı öğrenildi:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mauro Icardi.

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