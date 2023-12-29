Fenerbahçe'de ayrılık kararı

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı
Fenerbahçe’de, stoper mevkisinde oynayan Samet Akaydin ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı.

Adana Demirspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Samet Akaydin, bu sezon istediği performansı gösteremedi. İlk 11’den de düşen milli oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Ertan Süzgün’ün aktardığına göre; Samet Akaydin, Avrupa Şampiyonası’nda forma şansı bulmak için Fenerbahçe’den kiralık olarak ayrılma talebinde bulundu.

29 yaşındaki defans oyuncusunun menajeri, Fenerbahçe ile bir görüşme yapacak.

FENERBAHÇE OLUMLU BAKIYOR

Fenerbahçe de oyuncunun şampiyona isteğini anlayışla karşılayarak kiralık olarak ayrılmasına olumlu bakıyor.

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