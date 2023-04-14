Okan Buruk şampiyonluğa odaklandı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı.Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, rakibini 6-0 yendi. Maç sonunda Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"DOĞRU BİR GALİBİYET OLDU"

Oynadıkları oyundan şaşmadıklarını ve doğru oyunu oynadıklarını belirten Buruk "Kendi oyunumuzu oynadık. Özellikle 11'e 11 oyunda daha çok pozisyon buluyorduk. Maçın içinde çok net pozisyonlar bulduk. Doğru savunma yaptık, doğru geçişler yaptık. Burada muhteşem bir taraftar var. Taraftarımız da bizim oyun gücümüzü arttırıyor. Takımı arkadan itiyorlar. Sonuca bakmadan oynadık. Oyunu sonuna kadar çok doğru oynadık. Doğru bir galibiyet oldu. Birçok oyuncumuzu kullanamadık ama saha içinde beraber kutladılar."

"ANA REKOR ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray teknik direktörler arasında iç sahada üst üste 10 maç kazanrak rekor kıran Okan Buruk, "Hiç bilmediğimiz şeyler. Hiçbir rekor düşünmüyoruz. Asıl kıracağımız ana rekor şampiyonluk. Maç kazandıkça bu rekorlar kırılıyor. Kazanmak duygusunu sahaya yansıttığımızda bu başarılar geliyor. Bu iki maçta da avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Maç kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.