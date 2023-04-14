15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Okan Buruk şampiyonluğa odaklandı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 23:36
Takip Et

Okan Buruk'tan flaş açıklamalar

Okan Buruk şampiyonluğa odaklandı
+
Aa
-

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı.Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, rakibini 6-0 yendi. Maç sonunda Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"DOĞRU BİR GALİBİYET OLDU"
Oynadıkları oyundan şaşmadıklarını ve doğru oyunu oynadıklarını belirten Buruk "Kendi oyunumuzu oynadık. Özellikle 11'e 11 oyunda daha çok pozisyon buluyorduk. Maçın içinde çok net pozisyonlar bulduk. Doğru savunma yaptık, doğru geçişler yaptık. Burada muhteşem bir taraftar var. Taraftarımız da bizim oyun gücümüzü arttırıyor. Takımı arkadan itiyorlar. Sonuca bakmadan oynadık. Oyunu sonuna kadar çok doğru oynadık. Doğru bir galibiyet oldu. Birçok oyuncumuzu kullanamadık ama saha içinde beraber kutladılar."

"ANA REKOR ŞAMPİYONLUK"
Galatasaray teknik direktörler arasında iç sahada üst üste 10 maç kazanrak rekor kıran Okan Buruk, "Hiç bilmediğimiz şeyler. Hiçbir rekor düşünmüyoruz. Asıl kıracağımız ana rekor şampiyonluk. Maç kazandıkça bu rekorlar kırılıyor. Kazanmak duygusunu sahaya yansıttığımızda bu başarılar geliyor. Bu iki maçta da avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Maç kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
4
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
5
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
6
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
7
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Onlarca köpeği ölüme terk ettiler
﻿Onlarca köpeği ölüme terk ettiler
﻿Onlarca köpeği ölüme terk ettiler
﻿Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku
﻿Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku
﻿Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku
﻿Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman teravih namazı kıldı
﻿Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman teravih namazı kıldı
﻿Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman teravih namazı kıldı
﻿Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.