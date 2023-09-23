Okan Buruk'tan Icardi açıklaması. Arjantinli'ye övgü yağdırdı

Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından konuşan teknik direktörü Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk Icardi için "Icardi gibi bir sembolü oldu Galatasaray’ın. Bunları gördüğümüzde insan mutlu oluyor" dedi.

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması. Arjantinli'ye övgü yağdırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi ve galibiyet serisini sürdürdü.

Sarı kırmızılılarda goller Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'den geldi.

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Buruk'un sözleri:

-Zorlu bir deplasman. Biz kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine oynadık. Ziyech gerçekten doğru yerlerde topla buluştu. Böylelikle daha çok aksiyona gitme şansımız oldu. Şanssız bir gol yedik. Hakim oyundan çıkarken şanssız bir gol yedik. 2-1 sonrası rakibi daha fazla oyuna katıyorsunuz. Genel anlamdan güzel. Sadece Kazımcan'ın sakatlığı bizi üzdü. Yarın MR'dan sonra belli olacak.

-Bugünün kazancı en azından Abdülkerim'in orada iyi performans sergilemesi. Dışardan bakan biri Abdülkerim'i bugün sol bek olarak görebilir. Maçtan önce kafamızda planı yapıyoruz. 3 Türk kuralından dolayı Kazımcan, Barış çıkarsa ne olur diye planı yaptık. Orada erken bir sakatlık olursa Abdülkerim'i orada kullanıp Kaan'ı alırız demiştik. Bir stoper için gidip gelmek zor bir şey. Onun orada yapabileceğini görmek. Hakim'in 10 numara pozisyonunda oynaması da kazanç. 3 puanın yanında bunları da gördük. Kaan da aynı şekilde. Davinson ile iyi bir ikili oldular.

-Icardi gibi bir sembolü oldu Galatasaray’ın. Bunları gördüğümüzde insan mutlu oluyor. 1 sene içinde çok değiştiğini görüyoruz Galatasaray’ın. Galatasaray taraftarı mutlu, ben mutluyum. Galatasaray taraftarını mutlu etmeye devam edeceğiz.

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