Okan Buruk Galatasaray'la 33 milyon TL'ye anlaştı

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan Okan Buruk için Sarı-Kırmızılı yönetimin harekete geçtiği ve başarılı hocanın maaşına iyileştirme yapılacağı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, 20 milyon TL alan Okan Buruk ile 33 milyon TL Maaş konusunda anlaşma sağladı.

49 yaşındaki teknik adama bonuslarla birlikte 50 milyon TL'ye ulaşan rakam ödeneceği vurgulandı.

ELAZIĞ'DAN BAŞLAYAN YOLCULUK

Teknik direktörlük kariyerine 2013 yılında Elazığspor'da başlayan Okan Buruk daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'da görev aldı.

Okan Buruk 2019-20 sezonunda Başakşehir, 2022-23 sezonunda ise Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 49 yaşındaki teknik adam 2017-18 sezonunda ise Akhisarspor ile Türkiye Kupası zaferine uzandı.