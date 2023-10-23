Okan Buruk'tan Icardi açıklaması. Bayern Münih maçında oynayacak mı

Bayern Münih maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuştu. Ayrıca Buruk, takımın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için "Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak" dedi.

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması. Bayern Münih maçında oynayacak mı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Grup için önemli karşılaşma. Hedefimiz maç maç gitmek. Bu maç da onlardan biri. 4 puanla çıkıyoruz bu maça Amacımız bunu yükseltmek. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Amacımız iyi Futbol. Kendi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz en yüksek puanı alabilmek. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Kaliteli ve tecrübeli bir takıma sahibiz. Bayern Münih'ten alınacak her puan ekstra puan olacak bizim için. İki maçtan toplayacağımız puanlar ekstra olacak. Maç maç gideceğiz. Çıkıp bu maçı oynayıp taraftarımızın desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

-Victor Nelsson ile dün (pazar günü) konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü.

-Birazdan antrenmana çıkacağız. Ondan önce tekrar bir değerlendirme yapacağız. Yarın için de Icardi için tam kararımızı vereceğiz.

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