Okan Buruk'tan Zaha ve Davidson Sanchez açıklaması. Oynama durumları belli oldu

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Teknik Direktör Okan Buruk ve İspanyol oyuncu Angelino'nun yer aldığı toplantıda, Sarı Kırmızılılar'ın hocası Okan Buruk, hedeflerinin sadece lig ve kupa değil Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyet olduğunu aktardı.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başladık. Geçen sene şampiyon olup, bu sene oynama hayali... Galatasaray'ın tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması çok değerli. Bir yandan ülke puanını konuştuk, bu sene baktığımızda bütün Türk takımları katkı sağlıyor. Biz de Şampiyonlar Ligi ile katkı sağladık. Kazandığımız puanlarla gurur senesi oluyor. En başındayız. 3 takımın hedefi de gruplardan çıkmak. Galatasaray olarak en büyük hedefimiz bu gruptan çıkmak. Her maç zor olacak. Dışarıdan puan hesabı yapılıyor, her maç aynı öneme sahip. Burada oynamanın keyfine varmamız gerekiyor. Kazanmayı her maçta istememiz gerekiyor. Kadro kalitemizle, taraftarımızın desteğiyle, Galatasaray'ın bundan önce gösterdiği başarıları tekrar yaşatmak için çok önemli bir maça çıkıyoruz.



-Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Son 2 senenin şampiyonu kendi liginde. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Ben ve oyuncularım hazırız.



-Geçen sene gösterdiğimiz şeylerden biri, büyük, önemli maçları daha iyi oynadık. Daha iyi işler yaptık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmak. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Çok önemli bir gün bizi bekliyor. En önemli şey sabırlı olmak. Maçın sonuna kadar sabırlı olmamız gerekiyor. 90 dakikaya maçı yaymak gerekiyor.



-Kadromuz ve oyuncularımız hazır. En iyi kadromuzla sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak.



-Son maç öncesi de söyledim, Zaha'yı Çarşamba günkü maçta kadroya alacağız. Şu anda oynayabilecek duruma geldi.



-Sanchez de oynayabilecek oyunculardan biri. Tam kadro olarak hazırız. Bütün oyuncular çok değerli. O yüzden hepsini iyi bir şekilde hazırlayacağız.



-6 tane ön eleme maçına çıktık. Burada Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve hazırlıktı. Kadro olarak daha güçlü ve hazırız. 25 Temmuz'da başlayan yolculuğuımuz yarınki maçla birlikte birleşecek. Galatasaray, transferlerle hem yarışıyor hem de bu oyuncuları hazırlıyor dedim. Yarın bu anlamda bizim için daha mutlu bir gün. Birçok oyuncumuz geri döndü. Bu maçta da rakibimizin koşu mesafesine ve agresifliğine cevap vermemiz gerekiyor. Amacım tabii ki kazanmak.

-Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. İlk düşüncemiz var. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak.



-Nelsson'un geri bildirimi çok önemli, rakibi en iyi tanıyanlardan biri. Analiz ekibimiz de canlı maçlarını izledi. Analizlerini de yaptık. Ondan da duyduklarımız önemli. Onları da takıma doğru bir şekilde aktardık. Kopenhag, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı şehir, o yüzden iyi hatırlıyoruz ama bugün rakibimiz, kazanmak istiyoruz. İnşallah yarın kazanırız.

-Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor.



-Bazen dörtlü, bazen üçlü, birçok şey düşünülebilir. Bunlara maç maç karar vereceğiz. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre bunlara karar vereceğiz.



-Icardi ile fark etmedim, ben de maçtan sonra videodan izledim. İnanılmaz bir gol atmış. Kendi kariyeri için de atmadığı gollerden biri olarak bunu söyleyebiliriz.



-Zaha'yı yüzde yüz görme şansımız çok olmadı. Hakim son maçta girdikten sonra, oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha da takıma ve hücuma katkı sağlayacağını düşünüyorum.



-Bir yerden bir oyuncunun ayrılması gerekiyordu. Leo Dubois, çok sevdiğimiz, katkılar veren bir isimdi. Bizim için zor oldu. Avrupa listesinin verileceği son gün öyle bir karar almak zor oldu. Onun yanında sağ bekte Kaan'ı düşündük. Ali Turap kadroda olacak oyunculardan biri. Oyun içinde farklılıklar gösterebiliriz. Barış da burada daha önce görev aldı. Orijinal mevki olarak Kaan orada süre aldı. Oynadığınız profile göre de, orada farklı şeyler kullanabilirsiniz. Kaan'ı burada kullanabiliriz.



-Her maç öncesi duran top çalışması yapıyoruz. Bugün de bunu yapacağız. Çok fazla süremiz de olmuyor, 3 günde bir maç oynadığımız için. İyi kullanan oyuncunuz çok önemli, kafacınız önemli. Bunlarla ilgili her rakibe olduğu gibi Kopenhag için de hazırlanacağız.



-Bütün oyuncularımız için, hepsi farklı yerlerde görev alabiliyorlar. Maça göre, kendimize göre bunlara karar vereceğiz. Zaha'nın kariyerinde sağ kanat, merkezde oynama sayısı da fazla. Her yerde oynayabilecek önemli bir oyuncu. Taraftarımız da onu bekliyor. Her yerde kullanmayı düşünüyoruz. Kerem de değişik yerlerde oynayabilecek bir oyuncu. Burada önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Hepsini bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Önemli olan fazla oyuncumuz olsun, eksik olmasın.