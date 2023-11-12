Okan Buruk'un yalanı ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak gerçek

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un iddia ettiğinin aksine Avrupa maçları sonrası en az dinlenen takımın Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı.

Okan Buruk'un yalanı ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak gerçek

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Avrupa'ya giden takımların bazıları 3, bazıları 4 gün dinleniyor. Biz hep 3 gün sonra oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oysa ki Ajansspor'un paylaştığı verilere göre grup aşamasında mücadele eden üç temsilcimizin dinlenme aralıklarında, dört lig maçını da 3 gün sonra oynayan tek takım Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı.

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