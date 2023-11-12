Okan Buruk'un yalanı ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak gerçek

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Avrupa'ya giden takımların bazıları 3, bazıları 4 gün dinleniyor. Biz hep 3 gün sonra oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oysa ki Ajansspor'un paylaştığı verilere göre grup aşamasında mücadele eden üç temsilcimizin dinlenme aralıklarında, dört lig maçını da 3 gün sonra oynayan tek takım Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı.