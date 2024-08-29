Okan Buruk'un yerine gelecek 2 ismi açıkladı

Ertem Şener, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a bazı tavsiyelerde bulundu ve Galatasaray yönetimindeki istifa kararını değerlendirdi.

Ertem Şener, "Daha önce Okan Buruk'un yüzündeki mutsuzluğu belirtmiştim. Gülmesine aldanmayın, maç sonrasında yüzü iyice asıldı ve kendini suçladı. Eğer Okan Hoca görevine devam ederse zor günler yaşayacak. Erden Timur'dan sonra ruh hali hiç iyi değil. Futbolcularını sürekli basının önüne atıyor ve teknik-taktik tercihleri yanlış" dedi.

"TAHAMMÜLLERİ YOK"

Şener, "Okan Buruk için Galatasaray yönetimi devam ediyor. Birkaç yönetici sessiz kalmış ve yorum yapmamışlar. Bu da ilginç. Ancak koltuk artık sallanmaya başladı." diye ekledi.

Ertem Şener ayrıca, "Ne Avrupa'da ne de Türkiye'de böyle bir kulüp görmedim. Başarısızlığa tahammülleri yok. Manchester United'ı yıllardır Erik Ten Hag çalıştırıyor. Ancelotti kupasız sezon geçirdi ama yine de devam etti. Biz burada Okan Buruk'un geleceğini tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK GİDERSE YERİNE...

Okan Buruk'un alternatiflerine de değinen Ertem Şener, "Fatih Terim ve Arda Turan gelince ne olacak? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak mı? Bence Fatih Terim başkan olmalı, Arda da en az 2 yıl Süper Lig tecrübesi kazanıp büyük bir takım çalıştırmalı. Okan Hoca gidecekse, Galatasaray'ın Tuchel veya Klopp gibi hocalara ihtiyacı var. Mancini ve Rijkaard geldiyse, daha iyileri de gelebilir." dedi.