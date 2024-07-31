Okay Yokuşlu Trabzonspor'da

Yeni sezon öncesi transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor Okay Yokuşlu’yu transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-mavililerden transfere dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 48 maça çıkan 30 yaşındaki ön libero bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.