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Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi malzeme satın alacak

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi malzeme satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:10
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Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi malzeme satın alacak

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi malzeme satın alacak
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Basın İlan’da “2022 YILI 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Adı:2022 YILI 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ

Niteliği, türü ve miktarı: 10 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İdari Şartnamenin 2.1.ç Maddesinde belirtilen kurumların depo/depolarına ihtiyaca binaen ürünler, sipariş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde 30.03.2023 tarihine kadar en az 6 en fazla 8 siparişte teslim edilmelidir. Sözleşme imzalanmasına müteakip başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 19.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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