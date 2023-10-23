Ökse otu çayı nelere iyi gelir

Dört mevsim boyunca yapraklarını dökmeyen ve özellikle elma ağacı dalları üzerinde ökse otu ve çayının faydaları şaşırtıyor. İşte o faydalar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Ökse otu çayı nelere iyi gelir

Ökse otu parazit bir yaşam sürüyor. Toprakta kendiliğinden ortaya çıkıyor, kimi zaman da özellikle elma ağaçlarının dallarında bitiveriyor

Özündeki organik bileşikler ve kimyasallar, epilepsi, kanser tedavisinde destek kuvvet görevi görüyor.

ÖKSE OTUNUN YARARLARI

Özü kan basıncını düşürüyor, hipertansiyonun etkisini azaltarak felç, kalp krizi ve koroner kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabiliyor.
Boğaz ağrısı ve öksürüğü kesiyor
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Krampların önüne geçiyor.
Adet döneminde destek oluyor.
Baş ağrılarına iyi geliyor.
Uyku getiriyor.
Meme, yumurtalık ve akciğer kanseri olan 220 hastayı kapsayan bir çalışma, ökse otu verilen hastaların daha az yorgunluk, uykusuzluk, anoreksiya ve bulantı yaşadığını gösterdi..
Bunların yanı sıra, ökse otu beyin tümörü gelişimini de önlüyor.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi Spor
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi
Kıbrıs’ta deprem Gündem
Kıbrıs’ta deprem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı Dünya
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti Gündem
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi Spor
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?" Magazin
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?"